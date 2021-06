SERIE C – Ercolani (Carpi) spinge Baldini in biancorosso: “Sarebbe un profilo eccellente”

Luca Ercolani, difensore del Carpi, favorevole all’ipotesi di un eventuale ingaggio di mister Francesco Baldini sulla panchina biancorossa, tra i vari profili sondati dal club: “Ho letto i nomi – afferma Ercolani ai microfoni de Il Resto del Carlino – e penso siano tutti ottimi allenatori. Baldini in particolare l’ho affrontato in Youth League col Manchester quando allenava la Primavera della Juve, mi sembra un profilo eccellente per un Carpi che avrà ancora tanti giovani. So che la società vuole alzare l’asticella e dopo la salvezza penso che l’obiettivo sarà quello di migliorare il piazzamento per arrivare ai playoff”.

