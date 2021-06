PANCHINE SERIE C: Bari, in arrivo Mignani per il dopo-Auteri

Novità per quanto riguarda alcune panchine del girone C di Serie C. Cominciamo dal Bari, dove Gaetano Auteri si appresta a firmare la risoluzione per ripartire dal Pescara, con il club biancorosso pugliese vicino all’ex Robur Siena Michele Mignani per rimpiazzare il tecnico di Floridia. Piero Braglia è stato accostato al Cosenza, ma si va verso la permanenza dell’allenatore ad Avellino. Il Potenza dovrebbe ricominciare da mister Fabio Gallo, mentre il Monopoli pensa a Giuseppe Raffaele in sostituzione di Giuseppe Scienza. Nelle scorse settimane si erano registrati alcuni rumors su Antonio Calabro, ma l’allenatore del Catanzaro è stato confermato dalla proprietà giallorossa in vista della prossima stagione.

