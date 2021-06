ISCRIZIONE: girone C, Casertana a forte rischio di salutare la Serie C

Alla fine anche le pericolanti Catania, Paganese e Teramo ce l’hanno fatta a presentare la documentazione necessaria ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, con gli abruzzesi che attendono di capire se verranno nuovamente inseriti nel girone C. A proposito del raggruppamento meridionale, a sorpresa potrebbe non iscriversi la Casertana poichè non è riuscita ad ottenere la fidejussione. “Il club ha inviato la restante documentazione in Lega e proporrà ricorso – riportano i colleghi de Il Mattino – asserendo di aver fatto tutto quanto il possibile per ottenere la garanzia bancaria. Le speranze di accoglimento sono quasi nulle”.

