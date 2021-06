STAMPA NAZIONALE – Donzella: “Il Pescara potrebbe finire nel girone C…”

Il collega Sebastian Donzella, attraverso il portale tuttoc.com commenta la geografia della Lega Pro per quanto concerne il girone C, a seguito della decisione del Consiglio Direttivo di optare per il criterio della divisione orizzontale: “Stilare con certezza i gironi al momento non è possibile: vi è un club da promuovere in Serie B, con mezza Italia, dal Sudtirol a Catanzaro, ancora in gioco. E poi ci sono ancora sei promozioni dalla D alla C da decidere: sarebbero sette ma in realtà sappiamo già che il Girone I promuoverà un club di Messina che, quindi, accederà al Girone C. Bisogna sperare, poi, che nessun altro team salti: in quel caso eventuali riammissioni e ripescaggi potrebbero modificare non poco la geografia della Lega Pro. Cambia poco, anzi pochissimo, al sud, dove il criterio orizzontale era già in uso da tempo: non dovrebbe esserci l’Olbia che, per motivi di trasporti, dovrebbe essere inserita nel Girone B. Potrebbe invece finire nel Meridione il Pescara, più a sud di Teramo che il Girone C l’ha frequentato nell’ultima annata”.

