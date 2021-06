MERCATO: rumors su Pinto e Silvestri, ma…

Qualche voce di mercato si è registrata negli ultimi giorni e riguarda i rossazzurri Giovanni Pinto e Tommaso Silvestri. Il primo è stato accostato a qualche società di medio-alto livello di terza serie, per il secondo invece i rumors portano a Bari e Pescara. Entrambi i giocatori sono contrattualmente legati ai colori rossazzurri fino a giugno 2023 e vantano la durata del vincolo più lunga dell’intera rosa attualmente a disposizione. Lo scorso anno decisero di prolungare gli accordi a seguito della precisa volontà di non lasciare il Catania, malgrado fossero pervenute richieste importanti (nel caso di Pinto anche la corazzata Ternana, ndr). Adesso attendono l’iscrizione del Catania al campionato, mettendo in cima alle preferenze l’ipotesi di non muoversi dalla Sicilia.

