TACOPINA: “SPAL, siamo in trattativa. Buone sensazioni”

“Siamo ancora in trattativa con la proprietà e non ci sono più di tante novità, ma ho buone sensazioni. Un messaggio a tifosi e città? È ancora presto e non ne ho il diritto, ma spero davvero di poterlo fare presto“. Parole di Joe Tacopina, ai microfoni di estense.com. Stavolta, a differenza di quanto accaduto a Catania, l’avvocato italo-americano preferisce non sbilanciarsi più di tanto sull’esito di una trattativa comunque avviata. Dopo il durissimo comunicato indirizzato all’attuale proprietà del Calcio Catania e la risposta di Giovanni Ferraù, Tacopina spinge sul fronte SPAL nel tentativo di rilanciare le ambizioni del club ferrarese.

