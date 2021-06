VOLPE: l’oggetto misterioso campano lascia Catania, in cerca di riscatto

Tra gli oggetti misteriosi del calciomercato etneo un posto d’onore lo merita sicuramente Michele Volpe. Il ventitreenne attaccante campano è approdato alle pendici dell’Etna durante l’ultimo giorno della sessione invernale (in prestito secco) come potenziale rinforzo per il reparto offensivo ma purtroppo non è riuscito a lasciare il segno; infatti per tutti i cinque mesi di permanenza in Sicilia il nativo di Benevento è stato tartassato da continui infortuni che non gli hanno consentito né di recuperare una condizione fisica accettabile né di fargli esprimere le proprie qualità.

I tre minuti scarsi concessigli da mister Baldini contro il Catanzaro rappresentano l’unica gioia stagionale in questa annata sfortunata e sicuramente non potranno essere considerati soddisfacenti per un calciatore che in Serie C ha già dimostrato di poter fare la differenza (lo testimoniano le 17 reti ed i 3 assist repertati in 61 partite). Nonostante il Frosinone abbia già fatto sapere di voler continuare a puntare con decisione sul ragazzo (viste le doti tecniche e la giovane età) con molta probabilità l’anno prossimo lo rivedremo nuovamente in Serie C (radiomercato parla anche di un suo possibile ritorno alla Viterbese) sia per continuare il percorso di miglioramento e maturazione, sia per riscattare il deludente campionato appena trascorso.

