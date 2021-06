SERIE C – Padalino (all. Juve Stabia): “Tutti ci mettevano dietro al Catania…”

Il cammino della Juve Stabia si è interrotto nel Secondo Turno dei playoff (fase del girone), dopo avere concluso il campionato al quinto posto, in extremis davanti al Catania. Ne parla ai microfoni di tuttoc.com l’allenatore gialloblu Pasquale Padalino che, comunque, non sarà riconfermato sulla panchina delle Vespe: “E’ stato un ottimo lavoro. Un girone di andata in salita perché noi ci presentavamo ai nastri di partenza molto indietro rispetto ad altri, per un budget assolutamente diverso e con una retrocessione sulle spalle dura da digerire, oltre che una squadra rinnovata nella sua totalità. Non partivamo con i favori del pronostico: tutti ci mettevano dietro Catania, Palermo, Teramo, Bari, Ternana… non eravamo ottavi o noni solo come budget. Noi ci siamo ritagliati uno spazio anche oltre le aspettative, facendo un girone di ritorno caratterizzato da alcuni record come le vittorie consecutive e superando squadre che avevano maggiori potenzialità e budget”.

