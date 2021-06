WIZZ AIR: verrà fatto un nuovo tentativo, ma strada complicata

Si è parlato spesso della possibilità che la compagnia aerea ungherese Wizz Air potesse trovare un accordo di sponsorizzazione con il Calcio Catania. Faceva parte delle varie interlocuzioni portate avanti da Sigi, nell’ottica di sostenere in qualche modo il progetto economico della società rossazzurra. S’interessò in primis il Sindaco di Catania, Salvo Pogliese, con la possibilità d’includere nel pacchetto di sponsorizzazione anche Torre del Grifo. Una trattativa che inizialmente sembrava ben avviata, considerando anche il fatto che la compagnia volesse incrementare il traffico all’aeroporto Fontanarossa. Lo stesso József Váradi, Group Chief Executive Officer di Wizz Air, ai microfoni di Repubblica disse che “per noi il Mezzogiorno d’Italia e in particolare la Sicilia sono mercati strategici per il nostro sviluppo. Per questo dopo Roma Fiumicino e Milano Malpensa abbiamo aperto basi a Catania, Bari e adesso a Palermo dove abbiamo già aperto una selezione di personale per ottanta posti, un terzo piloti e due terzi personale di bordo”. La trattativa, però, si è bruscamente interrotta. Il responsabile marketing della compagnia ha detto no e, oggi, la strada è tutt’altro che facilmente percorribile. Tuttavia verrà effettuato un nuovo tentativo.

