COLORI ROSSAZZURRI A WEMBLEY: una fede marchiata Calcio Catania 1946

I circa 120mila euro versati nell’ambito della raccolta fondi organizzata per sostenere il Calcio Catania hanno rappresentato l’ennesima dimostrazione di come il popolo rossazzurro sia legato visceralmente al Catania. Un amore che si manifesta a qualsiasi latitudine, confermato anche dalla presenza di tanti catanesi sparsi in tutto il mondo che avvertono l’esigenza di tenere in alto i colori rossazzurri. A prescindere dalla distanza fisica, dai risultati che non arrivano, dai bocconi amari che da diversi anni si è costretti ad ingoiare.

Il Catania è una cosa seria, i pensieri dei tifosi lontani dalla città dell’Elefante sono sempre rivolti a quel rosso e azzurro. Rosso come la lava, azzurro come il cielo e il mare: l’emozione dell’appartenenza. Le immagini che ci giungono dall’Inghilterra sono testimonianza di questo sentimento, seppure nel contesto di una competizione sportiva che non ha visto in campo il Catania. Qualche giorno fa, nel mitico stadio di Wembley, si è registrata una presenza rossazzurra sugli spalti in occasione della partita Italia-Austria, valida per gli Ottavi di finale di Euro 2020.

I simboli “marca Liotru” non potevano mancare. Simboli che si mescolavano con l’orgoglio nazionale e la genuina sicilianità di chi, per motivi di lavoro, è costretto ad emigrare all’estero. Perchè la lontananza è dura da accettare, ma la vita ti porta a fare delle scelte consapevoli. Testa e cuore, però, sono sempre lì. Nella tua Sicilia, nella Catania che ti ha dato i natali e porti sempre con te. Ovunque tu sia. E con quella fede forte, incancellabile, marchiata Calcio Catania 1946 matricola 11700.

(si ringrazia Giuseppe Lanza per la gentile concessione delle foto)

