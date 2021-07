ACCADDE OGGI: 12 luglio 2012, Donnarumma lascia Catania e imprime una svolta alla carriera

12 luglio 2012. Alfredo Donnarumma, attaccante cresciuto nelle giovanili del Catania, concretizza il trasferimento al Como che rappresenta un trampolino di lancio determinante per la sua carriera. Il ragazzo per la prima volta riuscì, infatti, ad andare in doppia cifra tra i professionisti. Di lì in poi ha segnato raffiche di gol fino ad affermarsi come uno degli attaccanti più prolifici del campionato di Serie B.

Oggi milita nel Brescia, con cui ha coronato il sogno di giocare in Serie A, categoria a lungo desiderata e che lo ha visto siglare 7 reti nella stagione 2019/20. Il calciatore ha compiuto passi da gigante dopo avere lasciato intravedere ottime potenzialità nel settore giovanile rossazzurro. Solo nelle ultime quattro stagioni, Donnarumma ha realizzato qualcosa come una sessantina di gol. Numeri importanti per un giocatore che vede spesso la porta e potrebbe trovare nuova sistemazione quest’anno.

