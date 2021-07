CALCIO CATANESE: Catania Beach Soccer, vinta la SuperCoppa di Lega

Nota stampa Catania Beach Soccer

Buona la prima. Il Caffé Lo Re Catania Beach Soccer ha iniziato nel modo migliore la sua stagione. Nella tappa di Cirò Marina, i rossazzurri oltre a vincere le tre sfide di campionato contro Terracina, Viareggio e Lamezia, hanno anche conquistato la SuperCoppa di Lega battendo in finale per 4-1 la Sambenedettese. Un successo che consente al Catania BS di mettere in bacheca l’undicesimo trofeo della sua storia, diventando così il club più titolato del beach soccer italiano.

Una partenza, quella degli etnei, perfetta anche dal punto di vista dei numeri: 21 reti realizzate in campionato e 9 subite che consegnano al Catania BS i primati di miglior attacco e difesa di questa prima tappa.

Statistiche importanti, che dimostrano come il nuovo progetto pensato dal Presidente Bosco si poggi su basi solide che potrebbero regalare altre importanti soddisfazioni. Ora per i ragazzi terribili di mister Marrucci due giorni di riposo e relax assoluto per ricaricare le batterie in vista della 2ª Tappa in programma a San Benedetto. Nelle Marche i rossazzurri arriveranno con l’obbligo di confermare quanto di buono fatto vedere in Calabria, ma anche con una rosa che potrà avere finalmente a pieno regime il bomber Gabriele Gori, bloccato da una piccola contrattura che gli ha impedito di fare il suo esordio in maglia rossazzurra.

