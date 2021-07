BALDINI: “Catania non di nomi ma affamato, dai giocatori voglio la loro migliore stagione”

Ai microfoni di Telecolor, il riconfermato allenatore del Catania Francesco Baldini è smanioso di ricominciare a lavorare in vista della prossima stagione: “Sono molto felice che si sia conclusa questa trattativa, l’ho aspettata, desiderata, messa prima di qualsiasi altra cosa. Avevo voglia di ritornare a Catania per lavorare con un gruppo di ragazzi e con una società che mi hanno fatto star bene. Sono molto contento, non vedo l’ora di giocare la prima partita davanti ai nostri tifosi. Il 18 luglio, dopo avere sostenuto le visite mediche, inizieremo a pedalare forte. Nella mia testa c’è un Catania non di nomi ma con un’idea ben precisa di quello che voglio, una squadra affamata che entri in campo dando sempre il 100%. Dai giocatori voglio la loro migliore stagione. Noi non saremo sicuramente la squadra più forte del campionato e quindi dovremo lavorare in un certo modo. Da questo punto di vista non transigo. Abbiamo un’idea molto chiara di quello che sarà il lavoro da fare. Ce l’ho io, ce l’ha Maurizio, con Nico Le Mura siamo in perfetta sintonia. Sono i motivi per cui ho firmato il contratto col Catania”.

