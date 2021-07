MERCATO: Martinez, rinnovo ancora possibile. Niente Foggia

Non è a Foggia il futuro di Miguel Angel Martinez. L’estremo difensore spagnolo era stato contattato dai satanelli, i quali nelle ultime ore hanno però optato per l’ingaggio di un altro portiere: il palermitano classe 1997 Fabrizio Alastra. Ancora in piedi la trattativa per il rinnovo contrattuale con il Catania. Martinez resterebbe volentieri alle pendici dell’Etna e non ne ha mai fatto mistero, vedremo se si riuscirà a trovare un’intesa per la permanenza. In ogni caso il neo acquisto Giuseppe Stancampiano non sarà l’unico portiere a disposizione di mister Francesco Baldini in vista della prossima stagione.

