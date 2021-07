CALCIO SICILIANO: FC Messina, no della Figc all’ammissione in C. Ricorso in vista

Picerno ammesso al prossimo campionato di Serie C in sostituzione del Gozzano, non il FC Messina. Questo è quanto trapela nelle ultime ore dalla FIGC. La società peloritana vincitrice dei playoff di D, comunque, ricorrerà al Coni ed a qualsiasi altro grado di giudizio per provare a cambiare le carte in tavola. I club che hanno già fatto ricorso al Coni e si sono visti respingere l’ammissione al campionato, si rivolgeranno invece al TAR proseguendo la loro battaglia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***