CATANIA 2021-22: budget e ringiovanimento rosa, che mercato sarà?

In attesa del responso della Covisoc (fissato per l’8 Luglio) sulla richiesta d’iscrizione alla prossima Serie C, la società etnea adesso dovrà focalizzarsi sull’aspetto sportivo. Per prima cosa risolvendo la questione allenatore. Mister Baldini dovrebbe essere riconfermato in panchina ma, qualora la trattativa con l’ex Trapani saltasse, bisognerebbe immediatamente puntare su una valida alternativa. Se il tecnico toscano dovesse continuare il proprio lavoro alle pendici dell’Etna appare ovvia la riconferma del 4-3-3 come modulo di base, ricercando calciatori funzionali al progetto tecnico-tattico. Da una parte si avverte la necessità di allestire una rosa competitiva, dall’altra quella di non gravare ulteriormente sulle precarie casse societarie. Pertanto non ci si attende un grande budget a disposizione, appare molto più verosimile l’ingaggio di giovani di prospettiva oltre all’innesto di alcuni elementi della primavera che contribuiscano a svecchiare la rosa

La società continuerà a guardare con particolare attenzione al mercato degli svincolati. In uscita si presenta l’impellente necessità di liberarsi di ingaggi pesanti. In tal senso appaiono in bilico le posizioni di Giosa, Claiton e Reginaldo, peraltro reduci da una stagione poco esaltante.

Infine un capitolo a parte lo meritano i contratti in scadenza: detto di Welbeck, Martinez, Manneh e Izco non più vincolati al Catania (a meno che non vengano intavolate nuove trattative con il club), gli altri nodi importanti riguardano le scadenze fissate per Giugno 2022 con diversi elementi che resterebbero in caso di eventuale prolungamento dell’accordo. Insomma, il mese di luglio è già scattato e le cose da fare anche sul piano sportivo sono davvero molteplici.

