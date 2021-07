CATANIA 2021-22: Pellegrino primo tassello della nuova stagione, dialogo con Baldini

La conferma di Maurizio Pellegrino in qualità di Direttore dell’Area Sportiva rappresenta il primo tassello del Catania 2021-22. La SIGI ha scelto quindi la strada della continuità sul versante sportivo. La fiducia è massima nei confronti del dirigente aretuseo, che lo scorso anno si è trovato a lavorare in una situazione emergenziale dopo il cambio di proprietà. Sul campo la squadra costruita da Pellegrino è arrivata tra le prime sei, uscendo anzitempo dai play-off per mano del Foggia. L’esito della sfida da dentro o fuori con i satanelli ha lasciato inevitabilmente un po’ d’amaro in bocca ma ora serve chiarezza su budget e obiettivi stagionali se si intende ripartire con rinnovata energia.

Pellegrino, il quale nei giorni scorsi ha incontrato i massimi dirigenti a Torre del Grifo, ha chiesto garanzie in termini di progettualità. Adesso il momento è propizio per dialogare con l’allenatore Francesco Baldini, che ha atteso il Catania fino al passo fondamentale dell’iscrizione. Il trainer massese raggiungerà la città dell’Elefante nei prossimi giorni per discutere con la dirigenza i contenuti della proposta tecnica per la stagione alle porte. La continuità nell’area tecnica rossazzurra dovrebbe estendersi anche alle altre figure di riferimento dell’annata appena trascorsa, da Vincenzo Guerini al dirigente Massimiliano Borbone passando per i tecnici del settore giovanile, i quali hanno ottenuto risultati egregi nel corso dell’anno senza dimenticare la promozione della squadra femminile in Serie C sotto la guida di mister Giuseppe Scuto.

