CATANIA 21/22: il podio degli attuali rossazzurri con più presenze

In attesa di capire come si evolverà il calciomercato etneo, analizziamo chi, tra i calciatori attualmente in rosa, può vantare il maggior numero di presenze con la casacca dell’Elefante.

Il primo gradino del podio è occupato dal messinese Luca Calapai. Il terzino destro non solo è il calciatore rossazzurro più rappresentativo, dall’alto delle sue 108 presenze, ma è anche un prodotto dello stesso vivaio etneo. Il debutto con l’Elefante risale addirittura alla Serie A 11/12 durante il match del Massimino Catania-Udinese. Dopo quella volta le strade del club di Via Magenta e di Calapai si separarono per qualche tempo, prima di reincrociarsi nuovamente nel 2018 in Serie C.

Poco distante dal classe ‘93, con 104 partite disputate, troviamo un altro atleta profondamente legato ai colori rossazzurri: Andrea Russotto. Il fantasista romano ha instaurato un rapporto di vero amore nei confronti della piazza catanese, onorando al meglio la maglia che lo stesso numero 7 considera come una seconda pelle. In particolar modo in questa sua seconda esperienza alle pendici dell’Etna hanno colpito molto la maturità e lo spirito di sacrificio messe in campo dall’ex Cavese, evitando così qualsiasi atteggiamento lesivo per la squadra. Proprio per le ragioni appena elencate Russotto e Calapai sembrerebbero i maggiori indiziati a succedere a Tommaso Silvestri nel ruolo di capitano durante la prossima stagione.

Al terzo posto troviamo invece Giovanni Pinto con 60 presenze all’attivo; l’ex Monopoli è arrivato al Catania nell’estate del 2019 dopo le esperienze in cadetteria con Ascoli e Pescara e, seppur falcidiato dagli infortuni e con una condizione fisica non sempre ottimale, il ventinovenne mancino ha offerto il proprio contributo alla causa dimostrando professionalità ed impegno anche nei momenti di maggiore difficoltà. Nonostante la grande propensione offensiva e la spinta costante sulla fascia di competenza, il bottino di reti segnate è decisamente esiguo ma chissà che con il gioco proposto da mister Baldini il nativo di Locorotondo non possa aumentare anche il numero di marcature nel prossimo campionato (sirene di mercato permettendo).

Di seguito l’elenco dei 3 calciatori in rosa con più presenze:

Nome Età Ruolo Presenze Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Luca Calapai 28 Terzino Destro 108 5 5 11 2 Andrea Russotto 33 Ala/Centrocampista Offensivo 104 20 16 17 1 Giovanni Pinto 29 Terzino Sinistro 60 1 5 12 –

