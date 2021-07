CATANIA: incognita Piccolo, problemi fisici definitivamente alle spalle?

33 anni compiuti ad aprile, prima esperienza nel girone C di Serie C per Antonio Piccolo con la maglia del Catania condita da sole 11 apparizioni, 2 gol all’attivo ed altrettanti assist. Un altro anno di contratto lo lega alla società rossazzurra e qualche perplessità resta per quanto concerne le condizioni fisiche dell’atleta. Obiettivamente ha giocato pochissimo, ma quando chiamato in causa ha evidenziato doti tecniche non indifferenti, giocate sopraffine e qualità di categoria superiore. La sensazione è che il Catania non se ne privi, ma sarà importante anche valutare con attenzione l’integrità fisica di Piccolo. L’auspicio in casa etnea è che l’esterno offensivo si sia messo alle spalle gli infortuni patiti. Adesso la voglia di dimostrare con regolarità tutto il proprio valore è sicuramente l’obiettivo primario del napoletano classe 1988.

