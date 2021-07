MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato le società del girone C di Serie C. Biennale firmato dal difensore classe 1993 Simone Rossini con il solito Catanzaro, attivissimo. C’è anche il pressing della Juve Stabia per la punta dell’Avellino Emanuele Santaniello (fonte tuttoc.com). Avellino, invece, vicino all’ingaggio di Saveriano Infantino dalla Carrarese. L’attaccante albanese classe 1997 Olger Merkaj, cresciuto nelle giovanili della Sampdoria, riparte dal Foggia venendo acquisito a titolo definitivo dopo avere siglato 17 reti in Serie D al Bra. Foggia che, inoltre, risolve consensualmente il contratto con Fabio Gavazzi e preleva il portiere di proprietà del Parma Fabrizio Alastra (fonte tuttomercatoweb.com).

Reduce dall’esperienza positiva a livello personale con il Bisceglie, Andrea Cittadino lascia il gruppo C per sposare il progetto Gubbio. La Viterbese, in attesa di sapere se verrà inserita ancora nel raggruppamento meridionale, ha formalizzato il ritorno di Michele Volpe e Andrea Errico, entrambi in prestito dal Frosinone. Come riportano i colleghi di IamCalcio, il Potenza si appresta ad accogliere il classe 2002 Savino Orazzo, nell’ultima stagione al Cannara in D. Sempre per quanto concerne il Potenza, ufficiale l’approdo del centrocampista Nicola Zagaria, classe 2002 protagonista nella passata stagione con la casacca del Bisceglie. Ricomincia da Catania il portiere palermitano ex Trapani Giuseppe Stancampiano. Infine il difensore centrale della Casertana Fabrizio Buschiazzo tratta con i falchetti la risoluzione (fonte tuttoc.com).

