CECERE: scarcerato l’ex Messina che vinse i playoff col Catania

Protagonista con il Messina della storica promozione dei giallorossi in Serie B, vincendo la battaglia playoff al cospetto del Catania nel 2001, l’ex portiere Domenico Cecere è stato scarcerato.

Mesi difficili vissuti da Cecere, accusato di stalking: per un periodo che va dall’ottobre 2020 fino al 5 gennaio 2021, avrebbe contattato la vittima in modo insistente, con messaggi whatsapp, lasciandole biglietti e vecchie foto sotto la porta di casa, introducendosi dentro casa dal balcone, chiedendole informazioni sui suoi spostamenti e sulle sue frequentazioni, pedinandola e seguendola anche sul posto di lavoro, nel garage sotto casa, suonando ripetutamente al citofono.

Lo scorso 10 giugno aveva ricevuto l’esecuzione di un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dalla Corte di Appello di Messina. Gli accertamenti degli agenti però fecero emergere che l’ex idolo dei tifosi del Messina aveva violato quanto impostogli. Il 14 giugno venne visto fuori dall’abitazione consumando un caffè seduto al tavolino di un bar, venendo arrestato e rimesso ai ‘domiciliari’. L’1 luglio l’ex portiere del Messina fu nuovamente trovato fuori casa, in tenuta sportiva dopo aver svolto attività fisica. A questo punto si decise non più per la detenzione in casa, ma in carcere. Così Cecere, attuale imprenditore e gestore di una nota pizzeria, è stato ristretto presso la casa circondariale di Gazzi, fino alla scarcerazione avvenuta qualche giorno fa.

