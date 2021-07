MERCATO: Bari, anche Mignani conferma che Maita non lascerà Bari

“Maita farà sicuramente parte della mia rosa. É un calciatore ancora in divenire e che credo non abbia ancora capito a pieno quali sono le sue qualità. Il mio compito è anche quello di riuscire a farlo con lui”. Parole rilasciate ai microfoni di Antenna Sud dal tecnico Michele Mignani che confermano quanto riportato nei giorni scorsi, e cioè che Mattia Maita, malgrado sia un profilo graditissimo alla dirigenza del Catania, non lascerà Bari. Forte di un contratto in scadenza a giugno 2024, l’ex centrocampista del Catanzaro continuerà a far parte dell’ambizioso progetto biancorosso.

