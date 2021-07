CURIOSITA’: quando Ceccarelli si mise in evidenza contro il Catania Primavera

Oltre 60 apparizioni ed una trentina di gol messi a segno militando nella Primavera della Lazio. Tra le vittime di Tommaso Ceccarelli anche il Catania, sua attuale squadra. Il neo acquisto rossazzurro se la vide con l’Elefante nei campionati Primavera 2009/10, 2010/11 e 2011/12 andando a segno due volte.

Il 19 settembre 2009 si ricorda uno scoppiettante Catania 3-4 Lazio disputato a Belpasso. Gli etnei allora guidati da mister Salvatore Amura riuscirono a tenere testa ai biancocelesti. La realizzazione di Marco Cuomo e la doppietta di Alfredo Donnarumma non furono sufficienti, vinsero i laziali trascinati da Alessandro Di Mario, autore di una tripletta. Di Jacopo Sciamanna l’altro gol siglato dalla Lazio.

Il 23 gennaio 2010 fu invece il Catania ad imporsi in trasferta: 1-2 finale, di Donnarumma e Giordano Maccarrone i gol di marca etnea. In data 30 ottobre 2010 e 24 settembre 2011, invece, vinsero rispettivamente laziali (2-1) e catanesi (3-2, con Giovanni Pulvirenti in panchina): proprio in occasione di queste due gare Ceccarelli giocò per 90′ segnando in altrettante partite. Adesso il ragazzo classe 1992 torna alle pendici dell’Etna, non più da avversario ma per difendere i colori rossazzurri. Auspicando di farlo da protagonista.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***