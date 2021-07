MERCATO: Perrotta, Catania e Palermo in standby

Catania e Palermo continuano ad essere interessate al difensore attualmente in forza al Bari Marco Perrotta. Quest’ultimo è in uscita dalla società biancorossa, ma non si è ancora trovata la soluzione ottimale per favorire il trasferimento del calciatore classe 1994. Il Palermo sembrava in vantaggio, avendo provato ad inserire il centrale difensivo salernitano Michele Somma nella trattativa, ma la contropartita tecnica non è gradita al club pugliese. A Bari, comunque, assicurano che c’è ancora un interesse concreto da parte di entrambe le società. Situazione in standby.

