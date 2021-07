CURIOSITA’: ecco le occasioni in cui Sala affrontò il Catania

Nel corso di un’intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, il neo acquisto rossazzurro Andrea Sala ha sottolineato di essere rimasto impressionato dal calore del “Massimino” in quanto avversario del Catania. A proposito delle volte in cui affrontò l’Elefante, in due occasioni si accomodò in panchina quando vestiva la maglia della Ternana in Serie B nella stagione 2014/15. Sempre due furono le partite giocate contro il Catania indossando la casacca della Reggina, nel campionato di Lega Pro 2016-17. Titolare in entrambi i casi, Andrea Sala riportò un pareggio al “Granillo” per 1-1, con Piscitella che portò in vantaggio l’Elefante prima del gol-beffa di Bangu. Nel match di ritorno, invece, al “Massimino” Sala subì tre gol: la Reggina di Karel Zeman perse 3-1, reti di Marchese, Tavares e Russotto per il Catania di mister Pino Rigoli. De Francesco rese meno amaro il ko per gli amaranto. Adesso Sala si appresta a difendere proprio i pali rossazzurri. Con il pieno di motivazioni e tanta voglia d’imporsi in una grande piazza.

