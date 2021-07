JUANITO GOMEZ – Il D.G. del Legnago: “Poteva andare altrove, ma ha voluto fortemente noi…”

L’esperto ex attaccante del Verona Juanito Gomez era stato accostato anche al Catania, ma alla fine si è concretizzato il passaggio al Legnago. Il Direttore Generale del club biancazzurro Mario Pretto ha così commentato la trattativa, secondo quanto evidenziato da trivenetogoal.it: “Noi siamo molto, molto, molto felici che Juanito ci abbia scelto: aveva la possibilità di andare anche in altre squadre che lo volevano, ma lui ha fortemente voluto trovare un accordo con noi, ed è stato naturale trovarlo. Quando ci si vuole mettere insieme, le cose vengono tutte orientate perché questo avvenga. E così è stato, in maniera soddisfacente da parte di entrambi, da parte nostra sicuramente. Con un progetto che, non solo guarda all’immediato, alla prossima stagione. Ma, anche il fatto che sia un progetto biennale e, perché no, oltre, perché ci è piaciuta molta questa voglia di Juanito di far bene, di stupire, di raggiungere traguardi di squadra importanti. Abbiamo previsto un allungamento del contratto in caso di promozione in Serie B”.

