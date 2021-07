MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Focalizzando l’attenzione sul girone C, dopo le ultime due stagioni indossando anche la fascia di capitano il difensore Alex Redolfi lascia la Vibonese trasferendosi al Gubbio. Ha disputato le ultime due stagioni vestendo nell’ultima annata anche la fascia di capitano. L’Avellino rende invece noto di avere risolto consensualmente il rapporto contrattuale con il difensore Gabriele Rocchi, di tesserare Gennaro Scognamiglio dal Pescara e Antonio Matera (accordo biennale con entrambi).

Il Direttore Generale e Sportivo Filippo Marra Cutrupi ha deciso di non proseguire il percorso intrapreso con la Juve Stabia per motivi personali, risolvendo il contratto. Al suo posto l’ex Trapani Raffaele Rubino che ricoprirà il ruolo di DS. Secondo tuttoc.com la Virtus Francavilla si appresta ad ufficializzare l’ingaggio di Mario Francesco Prezioso, centrale di centrocampo in prestito dal Napoli al Modena nell’ultima stagione di Serie C.

La medesima fonte accosta il già citato Avellino alla punta ex Palermo Nicola Rauti, di proprietà del Torino, e sottolinea come il Catanzaro valuti per il centrocampo uno tra Davide Di Gennaro, l’anno scorso al Cesena e adesso svincolato, e Salvatore Burrai del Perugia. Foggia interessato al centrocampista Matteo Zanini, reduce dagli ultimi sei mesi con salvezza ai playout tra le file della Paganese. Il Monopoli ha chiuso l’accordo con il Pisa per il prestito del giovane portiere Leonardo Loria (fonte tuttomercatoweb.com).

