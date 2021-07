CURIOSITA’: Sarao, proposta di matrimonio speciale

Manuel Sarao e Vanessa Ravizza stanno insieme dal 2013 ed hanno due bellissime bambine, Jolie (nata nel 2014) e Chloe (2018). La ex concorrente del Grande Fratello, come evidenziato da blogtivvù.com, a pochi mesi dall’inizio della loro storia aveva confidato tra le pagine di Visto: “Credo proprio di aver trovato finalmente l’uomo giusto. Anche se è più piccolo di me di cinque anni, si sta dimostrando molto più maturo dei suoi coetanei. Da settembre siamo andati a vivere nella stessa casa a Savona. È stato lui a pensare a tutto, anche perché io stavo lavorando a Formentera e non potevo aiutarlo nella ricerca del nostro alloggio. Trascorreremo il Natale a Milano, un po’ con la mia famiglia, un po’ con la sua. Quindi per adesso niente vacanze, anche perché Manuel, a causa dei suoi impegni professionali, non può muoversi prima della prossima estate”.

Adesso si apprende che il calciatore del Catania ha chiesto alla sua compagna di sposarlo mettendo un anello di diamanti all’interno di un bellissimo mazzo di fiori. Inoltre, nel corso di una festa all’aperto insieme alle figlie, è entrata una torta con scritto ‘Vuoi sposare papà?’. “Non dimenticherò mai questo giorno per noi speciale… ti amo da morire”, ha scritto la Ravizza su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da vanessaravizza (@vanessaravizza)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***