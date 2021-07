LA SICILIA – Criniti: “Catania, sarà una stagione difficilissima. Col Palermo il vero derby”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Nelle ultime ore è stato ufficializzato il raggiungimento dell’accordo come istruttore e responsabile dell’area tecnica della Scuola Calcio a Giarre. Ritorno alle pendici dell’Etna, dunque, per Antonio Criniti che rilascia alcune dichiarazioni al quotidiano locale: “Leggo che oltre all’ACR dovrebbe esserci il FC Messina. I derby alimentano lo spettacolo. Ma il vero derby in Sicilia è Catania-Palermo, uno dei cinque o sei più importanti in tutta Italia. A Catania ho conservato amicizie vere e stima per la storia sportiva. Mi è stata data la possibilità di vivere una grande esperienza al di là di gol e vittorie. I tifosi coniarono subito cori per incoraggiarmi. Tutto questo mi è rimasto saldamente in testa. Catania è una delle tre-quattro piazze importanti della mia carriera. Ricordo la fiducia che mi concesse subito Guerini, consegnandomi la fascia di capitano. Spero che tra mille difficoltà economiche, Catania riesca a far squadra e disputare con orgoglio una stagione difficilissima”.

