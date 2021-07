ESCLUSIVA – Bergossi (proc. sportivo): “Catania con un occhio ai bilanci, mossa intelligente confermare Baldini”

Ieri abbiamo contattato il procuratore sportivo Alberto Bergossi per chiedergli se ci fossero novità sul futuro del terzino rossazzurro Giovanni Pinto. In questa sede, invece, ci occupiamo più in generale di altri aspetti relativi al Catania ed al campionato di Serie C, parlandone con lo stesso Bergossi:

Serie C, che mercato sarà e quali sono i club più attivi?

“Prevedo un mercato difficile e molto lungo. Fino alla fine d’agosto secondo me ci sarà la possibilità di fare qualche scambio e completare gli organici a differenza di altri anni in cui nel mese di luglio si cercava già di concentrare un pò tutti gli obiettivi. Con la storia della lista e di giocatori in sovrannumero la partenza la prevedo più lenta del solito. Finora in C il Modena è stata in assoluto la società ad avere effettuato più movimenti, con un allenatore importante, una società nuova e ambiziosa. Cito anche Catanzaro e Reggiana. Il Bari ha preso D’Errico, calciatore importante, ma credo farà altro. Sarà protagonista sul mercato anche l’Avellino”.

A proposito di calciomercato, ha avuto modo di confrontarsi con il Direttore Pellegrino?

“Con Pellegrino ho fatto due chiacchiere. La conferma dell’allenatore rappresenta un segnale di continuità, non credo che Baldini accetti un’annata di transizione però è anche chiaro che il Catania debba guardare ai bilanci, alla continuità societaria. Magari un ridimensionamento ci sarà. Baldini è giovane, ambizioso. Riconfermarlo è stata una mossa intelligente”.

Drudi e Turchetta, calciatori in passato accostati al Catania. Ci potrebbe essere un ritorno di fiamma?

“Drudi non è in uscita da Pescara. Auteri vuole ripartire dalla riconferma di 3-4 giocatori e mi è stato comunicato che uno di questi è proprio lui. Col Catania c’è stato un interessamento concreto nei mesi scorsi, ma avendo un contratto con il Pescara e la fiducia di società ed allenatore è rimasto. Per quanto riguarda Turchetta, contrattualmente è vincolato per un altro anno al Sudtirol. Avendo trovato poco spazio, a gennaio lo avevamo trasferito a Caserta. Il Catania non mi ha chiesto niente e non credo ci siano le condizioni perchè il giocatore possa essere preso in considerazione dai rossazzurri, almeno sulla carta. Ne ho parlato in passato con Lo Monaco”.

Baldini dice di volere ripartire da una squadra di affamati, non di nomi. Può essere la ricetta giusta?

“Quello che dice Baldini è giusto. Bisognerebbe prendere calciatori che abbiano fame, voglia e soprattutto facciano squadra. La qualità di qualche giocatore in grado di fare la differenza conta, ma per venire fuori deve mettersi a disposizione del gruppo. Il Bari, ad esempio, nello scorso campionato aveva degli ottimi elementi in rosa ma non era squadra. L’Italia, invece, è dotata di buoni giocatori che remano tutti dalla stessa parte, dal primo all’ultimo dei convocati. In C serve molta gamba e fame di arrivare, avere lo spirito giusto, coesione tra calciatori, società e allenatore”.

E intanto per il Catania sarà il settimo anno di consecutivo di Lega Pro…

“Sette anni sono un pò troppi per la piazza. E’ mancata una certa stabilità societaria, negli ultimi anni il Catania ha avuto sempre a che fare con queste situazioni. I giocatori sono un pò condizionati, ascoltano le vicende e non c’è stata la tranquillità di pensare esclusivamente al campo. Poi dal punto di vista tecnico sono stati fatti sicuramente degli errori. Magari con Baldini si può ritornare a concetti fondamentali come attaccamento alla maglia, formazione di un gruppo vincente e con senso d’appartenenza”.

Riforma dei campionati, ci siamo davvero?

“Io credo di sì. Sarà interessante vedere quali saranno i contenuti e come si svilupperà. Se ci sarà una sorta di B2 o altro. Credo, in ogni caso, che il piazzamento finale nel prossimo campionato sia un aspetto da non sottovalutare. Una riforma di sistema è necessaria e, parlando di Serie C, il campionato è difficilmente sostenibile”.

