LA SICILIA – Russotto: “Siamo carichi, non vediamo l’ora di ripartire. Ripagare fiducia di pubblico e dirigenza”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Carico e motivato l’attaccante rossazzurro Andrea Russotto in vista della prossima stagione: “Con la conferma di Baldini – che ha dimostrato grande attaccamento – manteniamo una continuità di lavoro che tanti non avranno, questo ci regala vantaggi notevoli. Solo Catania ha potuto fare quello che ha fatto nei confronti del club. La gente ha dimostrato una volta di più attaccamento alla storia di un Catania che si ama come la cosa più preziosa, ora sta a noi ripagare la fiducia di pubblico e dirigenza, che continua a compiere sforzi immensi per tenere in vita il club. Sono felice di restare e affrontare il campionato. Sarà un girone difficile, si alzerà il livello agonistico, noi lo affronteremo cercando di dare il cento per cento e di essere competitivi. Il girone C ci insegna che il calcio è imprevedibile. Siamo carichi e non vediamo l’ora di ripartire. Che la fortuna ci assista, perchè serve anche quella”.

