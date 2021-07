ESCLUSIVA – Pinto, l’agente: “Ad oggi non è in uscita, ma il mercato è lungo…”

A proposito delle richieste di mercato pervenute per il terzino sinistro rossazzurro Giovanni Pinto, la redazione di TuttoCalcioCatania.com ha contattato Alberto Bergossi, agente del ragazzo, per saperne di più sul futuro del suo assistito: “Ci sta un giocatore come lui nell’ossatura base del Catania. Ad oggi la dirigenza non mi ha fatto sapere niente in particolare, pertanto non è in uscita. Chiaramente il mercato è lungo, ma al momento Pinto resta a Catania. Ha il gradimento di allenatore e società, l’anno scorso avevamo fatto un contratto fino al 2023 per cui sulla carta rimane. Qualcosa da altri club è arrivata (Avellino e Reggiana, ndr). Mi hanno chiesto come fosse la situazione di Pinto, io ho risposto che allo stato attuale il giocatore non è in partenza. Poi è chiaro che se si sviluppa qualcosa di conveniente sia per la società che per il giocatore è un altro discorso, ma Giovanni a Catania sta bene”.

