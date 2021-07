ESCLUSIVA: Catania, possibile amichevole col Giarre che propone una punta simile per caratteristiche a Pecorino

Il Catania quest’anno disputerà un match amichevole col Giarre? E’ possibile che possa nascere tra le due società una collaborazione tecnica proficua? Lo abbiamo chiesto al dirigente del club fresco di promozione in Serie D Maurizio Anastasi, ex centrocampista rossazzurro. Queste le sue parole ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Non ho ancora parlato col Catania di una possibile collaborazione tecnica da portare avanti, ma ti posso dire che nella nostra agenzia abbiamo un ragazzo molto ma molto interessante. Lo definisco una sorta di ‘Pecorino 2’. Un attaccante palermitano alto 1.85 che secondo me farà strada, qualcuno ce lo già richiesto ma prima vogliamo farlo visionare al Catania. Giusto così. D’altronde c’è un’amicizia storica con Borbone e Marino, i rapporti col Catania sono sempre ottimi. Io non dimenticherò mai da dove sono partito e dove sono arrivato”.

“Se qualche ragazzo di proprietà del Catania si trasferirà al Giarre? Perchè no. Negli ultimi anni è già accaduto. Sicuramente ci sono ragazzi interessanti tra le fila del Catania. Naturalmente ora il Giarre milita in D e servono giocatori già pronti per allestire una squadra competitiva in un palcoscenico diverso. Possibile amichevole a Torre del Grifo? Credo di sì. Con i protocolli anti-Covid non dovrebbe esserci alcun tipo di ostacolo, dato che i tamponi sono obbligatori anche in Serie D”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***