CAVASIN: “Girone C, anche il Catania tra le antagoniste del Bari”

Alberto Cavasin, allenatore con molta esperienza acquisita negli anni in tutti i campionati professionistici italiani (per lui anche qualche avventura in Svizzera e Inghilterra), ai microfoni di tuttobari.com ha commentato la situazione del girone C di Serie C per quanto concerne la lotta ai piani alti della classifica: “Bari? Polito e Mignani sono due professionisti esperti, con tutte le carte in regola per fare bene e potranno dimostrarlo nel contesto di una società che vuole primeggiare e ha tutte le risorse che servono a loro per dimostrare il proprio valore. Bisogna riuscire a fare esprimere il massimo da questo gruppo che l’anno scorso non si è visto. Le antagoniste? Palermo, Catania, Avellino, il Foggia da cui mi aspetto con il duo Pavone-Zeman una squadra competitiva, Zeman avrà tempo per metterla in funzione. Poi ci sono tante squadre della Puglia. Si tratta di una B più che altro”.

