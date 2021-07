SERIE C 2021/22: regolamento liste “24+1”, lo scenario attuale del Catania

Anche quest’anno la costruzione delle squadre in Serie C sarà subordinata al regolamento sulle liste dei calciatori e minutaggio dei giovani. Il complesso di norme a riguardo pubblicato dalla Lega Pro lo scorso 1° giugno pone in evidenza la regola del “24+1” per le liste e il minutaggio minimo di 271′ per accedere ai contributi federali previsti per la valorizzazione dei giovani.

«Le società, indipendentemente dal numero dei calciatori rispettivamente tesserati, nelle gare ufficiali di Campionato dovranno utilizzare quelli presenti nella “lista calciatori professionisti” […], nella quale potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 24 calciatori il cui status sia quello di calciatore professionista». Recita il regolamento.

Attualmente il Catania ha 19 calciatori professionisti sotto contratto: Albertini, Calapai, Claiton, Dall’Oglio, Gatto, Giosa, Maldonado, Noce, Piccolo, Pino, Pinto, Reginaldo, Rosaia, Russotto, Sales, Sarao, Silvestri, Stancampiano e Zanchi. Di questi il difensore Simone Pino occuperebbe la casella riservata al giovane professionista, ovvero il calciatore nato dopo l’1° gennaio 2002 tesserato dalla società come calciatore professionista.

I club potranno iscrivere un numero illimitato di giovani di serie (nati dopo l’1° gennaio 2002), tesserati in rapporto di addestramento tecnico. È il caso del centrocampista Giulio Frisenna e del portiere Michele Truppo, convocati in ritiro con la prima squadra etnea al pari di Francesco Borriello, Salvo Le Mura, Flavio Russo e Lorenzo Tropea.

Nelle sue linee guida il regolamento sulle liste è rimasto pressoché invariato rispetto alla scorsa stagione. All’interno della lista calciatori temporanei «potranno essere inseriti sino ad un massimo complessivo di n. 8 calciatori il cui tesseramento sia a titolo di cessione o trasferimento temporaneo da società di Serie A e B o da Federazione estera». Rimane la possibilità per le società di sostituire i portieri in lista prima di ogni incontro e di rimpiazzare durante la stagione un solo calciatore all’interno della lista.

