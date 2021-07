ESCLUSIVA: forte interesse del Catania per Magrassi

Nei giorni scorsi è stato accostato al Catania l’attaccante Andrea Magrassi, reduce da una stagione estremamente positiva al Pontedera ed il cui cartellino appartiene alla Virtus Entella. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, non solo il Catania è realmente sulle tracce del ragazzo, ma l’interesse è anche spiccato nei suoi confronti. Profilo assai gradito al Direttore Maurizio Pellegrino, Magrassi è stuzzicato dall’idea di provare un’esperienza nel girone C di Serie C. In Sicilia, però, si registra anche il pressing del Palermo e, soprattutto, l’Entella prova a blindarlo ma ad oggi la società ligure non è riuscita a perfezionare l’intesa economica per il prolungamento del contratto.

