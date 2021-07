EX ROSSAZZURRI – Bianchetti: “Catania, meglio fallire. Troppi debiti e stagione deludente…”

Una ventina d’anni trascorsi in rossazzurro da allenatore delle giovanili fino alla prima squadra in Serie C1 per Salvatore Bianchetti, provando svariate emozioni come il famoso derby di Palermo vinto negli anni ’90 per 2-0 dall’Elefante. Bianchetti è intervenuto nel corso della trasmissione televisiva ‘SalaStampa’, su PrimaTv, soffermandosi sulla situazione societaria del Catania:

“E’ strano che si debba fare una raccolta fondi verso i tifosi. Significa che in questo momento chi gestisce la società fatica ad avere i fondi necessari per andare avanti. Sarebbe stato meglio ripartire dalla D come hanno fatto Parma, Bari, Napoli, Venezia, Fiorentina, Palermo e tante altre che erano in difficoltà. Se il Catania lo avesse fatto la scorsa stagione, probabilmente già quest’anno sarebbe stato in Lega Pro e senza debiti. I debiti sono troppi, chiunque si avvicini al Catania si spaventa. Il Catania è ancora in Lega Pro e questo non va bene. La nuova dirigenza ha avuto dei meriti ed ha salvato il titolo, ma la stagione recentemente trascorsa è stata una delusione“.

“Ho visto la partita persa in casa contro il Foggia, Catania deludente che poteva e doveva fare di più dopo essere partito bene in campionato. Voto 5 alla stagione rossazzurra. Qualcosa non ha funzionato, la squadra sulla carta non era male. Tecnicamente il Catania era anche più forte dell’Avellino e dotato di cambi importanti, ma forse gli irpini hanno dimostrato di essere più di categoria con un’aggressività superiore. Il nuovo tecnico aveva messo Maldonado in mezzo al campo finalmente, mossa che ha dato i suoi frutti. E’ mancata un pò di ‘cazzimma’ secondo me”.

“Ora il Catania dovrebbe ripartire da gente come Silvestri, lo stesso Maldonado, Sarao che è un giocatore di categoria, dal fisico possente e con senso del gol. La società ha lavorato bene fino ad un certo punto, ma una città come Catania non può rimanere ancora in terza serie. Sono realista, proseguendo con questa situazione debitoria non si va da nessuna parte. Azionariato? Si organizza nel tempo un’iniziativa di questo tipo. L’azionariato popolare ha un senso se un club sta bene, allora dai un ulteriore aiuto. Ma in questa situazione non puoi risolvere mai il problema, perchè i debiti elevati restano. Comunque mi aspetto che il Catania attinga dal mercato degli svincolati ma sarà ancora più difficile l’anno prossimo il campionato, in quanto si preannuncia un girone C molto competitivo”.

