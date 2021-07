EX ROSSAZZURRI: gioia Cicconi, vince lo scudetto Allievi Nazionali

Bella notizia per Massimo Cicconi, che in rossazzurro disputò una settantina di partite tra il 2000 e 2003 contribuendo alla storica promozione del 2002 in Serie B. Già da diverso tempo Cicconi ha intrapreso la carriera di allenatore nelle giovanili (Atalanta e Como). Dal 2014 è operativo a Como, dove in questi giorni ha condotto la formazione Under 17 in finale, festeggiando lo scudetto Allievi Nazionali. Decisivo il 3-1 inflitto sul neutro di Ravenna al Monopoli, squadra che pochi giorni prima eliminò il Catania di Orazio Russo. Gioia immensa per i ragazzi di Cicconi, laureatisi campioni d’Italia di categoria proseguendo la stagione magica del Como, dopo la promozione in Serie B della prima squadra.

