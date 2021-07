MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

I movimenti di mercato delle ultime ore nel girone C di Serie C. Nuovo obiettivo per il centrocampo del Palermo. Come riporta il quotidiano Repubblica, i rosanero starebbero puntando su Enrico Zampa, classe 1992, al Potenza nell’ultima stagione di Serie C. A proposito del Potenza, i lucani hanno riscattato l’attaccante Niccolò Romero dal Bari per mille euro, sulla base di quanto riportano i colleghi di tuttoc.com. La medesima fonte evidenzia un sondaggio effettuato dal Catanzaro per la punta Manuel Fischnaller (Sudtirol), con il club giallorosso che ha ricevuto un’offerta della Viterbese per Massimiliano Carlini e si starebbe muovendo con decisione per Pietro Cianci (rientrato al Teramo), avviando un dialogo anche con la Reggina per Gabriele Rolando.

Catanzaro anche sulle tracce del ternano Alexis Ferrante. Il centrocampista Raffaele Bianco potrebbe lasciare Bari, piace alla Pro Vercelli (fonte Repubblica). Dopo il prestito all’Avellino, il difensore Julian Illanes è in trattativa per il passaggio al Pescara e vicino all’accordo (fonte tuttoc.com). Come riportato da Sportchannel, i biancoverdi avrebbero effettuato un tentativo con la Ternana per Anthony Partipilo, giudicato incedibile dalle Fere, che però avrebbero proposto ai Lupi Giuseppe Torromino, seguito tra le altre anche da Pescara e Taranto. Come riporta Iamcalcio.it, il Foggia ha messo nel mirino il classe 2002 Claudio Ferrante, trequartista cresciuto nelle giovanili di Torino e Bari e da due stagioni con il Bisceglie. Il Monopoli, infine, sta effettuando un tentativo per riportare in Puglia Cristian Bunino (Pescara) ed Edoardo Soleri (Padova).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***