EX ROSSAZZURRI: Mazzarani cerca la piazza giusta per ripartire dopo gli ultimi bocconi amari

Non si può dire che Andrea Mazzarani stia attraversando un gran momento sotto il profilo squisitamente professionale. Dopo le difficoltà economiche incontrate a Catania, il centrocampista offensivo romano ha incontrato nuovi ostacoli a Livorno. Esperienza, quest’ultima, culminata addirittura con la retrocessione in Serie D avendo vissuto mesi difficilissimi, costretto anche a rimanere a lungo fermo ai box a causa di problemi burocratici che ne impedivano il tesseramento. Adesso lo svincolato Mazzarani attende di ripartire dal calcio professionistico. Diverse richieste sono pervenute dalla C. In particolare i colleghi di tuttomercatoweb.com evidenziano i contatti avviati con Gubbio, Carrarese e Piacenza. I prossimi giorni saranno di valutazione per il calciatore classe 1991, alla ricerca della piazza giusta per ripartire di slancio e riscattare le ultime annate non proprio indelebili.

