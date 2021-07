LA SICILIA – Da Spolli a Baiocco, un pezzo di storia rossazzurra per ricordare Stefania

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’inaugurazione del campo di calcio di Acicastello intitolato ad Antonino Di Guardo è stata anche un’occasione utile per ricordare – attraverso l’iniziativa ‘La notte delle Stelle’ – la memoria di Stefania Sberna. L’evento è stato organizzato da Luca Napoli, a porte chiuse. Tra i protagonisti sul rettangolo verde anche alcuni ex Catania o figure in qualche modo legate ai colori rossazzurri: vedi Spolli, Legrottaglie, Baiocco, Pantanelli (attuale preparatore dei portieri), Onorati, Pannitteri, Giuseppe Russo, l’ex vice allenatore etneo Marcolin. Tra gli artisti Capitan Ventosa e Jimmy Ghione. Le All Stars hanno battuto ai rigori gli amici di Stefania, i giornalisti hanno sconfitto per 3-0 gli artisti tv e in finale ancora le All Stars hanno piegato la resistenza dei giornalisti per 2-0.

