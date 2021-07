CATANIA 2021/22: Pellegrino al lavoro tra rinnovi, conferme e riflessioni di mercato

Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino è al lavoro per la costruzione dell’organico che prenderà parte al campionato di Serie C 2021/22. Sul tavolo si valutano innanzitutto le situazioni contrattuali degli attuali tesserati, poi da lì si diramerà il mercato sia in entrata che in uscita. L’obiettivo è di dare validità al progetto tecnico di mister Baldini pur disponendo di un budget modesto. Del resto la delicata situazione societaria impone oculatezza sui costi di gestione sportiva.

Allo stato attuale il Catania ha 19 calciatori sotto contratto, di cui la maggior parte in scadenza a giugno 2022. Soltanto in tre hanno un accordo pluriennale con il club etneo, si tratta dei difensori Silvestri, Pinto e Pino, i quali sono contrattualizzati fino al 2023. Importante quindi fare chiarezza sui rinnovi e le possibili conferme in vista della nuova stagione. Eventuali offerte cospicue saranno prese in analisi, pertanto nessuno può essere considerato incedibile.

Al momento non si registrano movimenti di calciomercato degni di nota in Serie C. Gran parte dei club sonda e valuta le possibili occasioni che possono presentarsi fino al 31 agosto. Il momento impone parsimonia a tutti, del resto le società di calcio hanno visto crollare i propri ricavi dopo un anno di stadi chiusi. Si prova quindi a fiutare l’occasione dalla lista degli svincolati. A tal proposito il Catania continua a dialogare con Mariano Izco e Miguel Angel Martinez nell’ottica di arrivare ad un’intesa con entrambi dopo la scadenza al 30 giugno dei rispettivi accordi.

