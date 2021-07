MERCATO CATANIA: sondaggi e pour parler, verranno soddisfatte le richieste di Baldini?

Ancora non decolla il mercato del Catania. Sondaggi tanti, chiacchiere idem, risorse a disposizione non molte. Ma il primo aspetto su cui la dirigenza riflette molto seriamente in queste ore riguarda il soddisfacimento di un requisito essenziale richiesto da mister Baldini. La conferma, cioè, della base di lavoro che lo ha soddisfatto la scorsa stagione. Non uno stravoglimento della rosa, dunque. Il budget ridotto ed una politica chiaramente rivolta verso il contenimento dei costi, però, non rende affatto agevole il percorso. Perchè se in sede pervengono offerte davvero rilevanti, il Catania deve valutarle. E, allora, qualche sacrificio andrebbe fatto.

Baldini, in ogni caso, ha ricevuto garanzie in merito alla permanenza di diverse pedine ritenute fondamentali all’interno del proprio scacchiere tattico e circa l’abbassamento dell’età media dell’organico, puntando forte su giocatori di gamba e affamati, pronti a sposare il progetto Catania pur senza portare in dote grandi nomi. Sarà accontentato? Nel frattempo si susseguono i contatti con giocatori e procuratori. Basilare sarà, inoltre, piazzare quei calciatori ritenuti in uscita e “avanti negli anni” con contratti un pò pesanti. Il Catania attingerà anche da svincolati e prestiti provenienti da club di Serie A e B, valorizzando qualche giovane promessa ed inserendo in prima squadra alcuni elementi che si sono distinti nella primavera di Giovanni Marchese. Ma bisogna procedere al momento giusto, senza fretta e con un occhio particolarmente attento ai bilanci.

===>>> BALDINI: “In buona parte i giocatori restano. Pellegrino lo sento dieci volte al giorno, proviamo a costruire una squadra competitiva”

