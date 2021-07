MERCATO: Confente verso lo svincolo

Chievo Verona a fortissimo rischio iscrizione. Per il momento la Covisoc ha escluso i veneti dal prossimo campionato di Serie B, ma anche il ricorso presentato sembra non lasciare speranze al Chievo, pronto a ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni. Questo scenario di profonda incertezza crea inevitabilmente preoccupazione anche nei giocatori. Pensiamo, in particolare, al portiere Alessandro Confente. I clivensi lo hanno spesso ceduto in prestito e proprio quest’anno valutavano l’ipotesi di concedergli una chance in B. Adesso però, con la mancata iscrizione, l’estremo difensore ex Catania si troverebbe costretto a cercare nuova sistemazione nello status di svincolato.

