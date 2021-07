MERCATO: Drudi piace a Pellegrino, ma il Pescara fa muro

Esperto difensore attualmente in forza al Pescara, secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com rappresenta un profilo stimato dal Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino. Ci risulta che già a gennaio i rossazzurri si erano fatti avanti per tentare di assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive del difensore ex Trapani, ma il diretto interessato preferì non lasciare la B. Adesso potevano esserci i margini per provare ad imbastire una trattativa ma il Pescara, fresco di retrocessione in terza serie, non intende privarsene. Determinante il parere del tecnico Gaetano Auteri, che lo ritiene un elemento fondamentale nel proprio scacchiere tattico.

