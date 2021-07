MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Monterosi si assicura il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Alessandro Polidori, che saluta l’Imolese dopo una stagione in rossoblu con 8 gol in 35 presenze. La Juve Stabia comunica di aver perfezionato il prolungamento di contratto con il calciatore classe 1987 Danilo Russo fino al 30 giugno 2025. Il neo promosso Campobasso, invece, fa firmare un contratto annuale al centrocampista classe 1999 Francesco Giunta, prodotto della Primavera della Virtus Entella.

Il centrocampista (2000) Aboubakar Diaby continuerà a vestire la maglia del Taranto per le prossime tre stagioni, ma i pugliesi non si fermano qui e prelevano dalla Roma il difensore (2002) Matteo Tomassini che sottoscrive un accordo su base triennale. Il Taranto, poi, ufficializza l’ingaggio del difensore Antonio Granata, cresciuto nel settore giovanile della Salernitana, e rinnova il contratto dell’ex Catania Luigi Falcone, che vestirà per le prossime due stagioni la maglia rossoblu.

Come riferisce trivenetogoal.it la Juve Stabia, dopo aver ricevuto un no da Enrico Piovanello, sonda il terreno per un altro giocatore del Padova, ossia l’attaccante Francesco Nicastro. ll portiere Roberto Taliento, nell’ultima stagione al Monopoli, valuta l’offerta dei greci del Trikala (fonte tuttoc.com). Secondo tuttomercatoweb.com, Mamadou Bara Ngom è prossimo a diventare un nuovo attaccante della Vibonese.

