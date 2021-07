MERCATO: Gatto in ritiro con la squadra, futuro da valutare

Terminato il prestito con la Cavese, Alessandro Gatto ha fatto rientro alla base venendo inserito nella lista delle convocazioni per il consueto ritiro di Torre del Grifo Village. Radio mercato lo accontana ancora una volta dal Catania, ma chissà che mister Francesco Baldini non veda in lui potenzialità interessanti da mettere a disposizione della squadra. Nei mesi scorsi lo stesso Direttore Pellegrino si oppose rispetto alla possibilità di cedere l’attaccante a titolo definitivo, optando per la soluzione prestito. A Cava, però, le cose non andarono per il verso giusto dovendo fare i conti con il Covid e trovandosi in un contesto di squadra molto difficile. Intanto Gatto figura tra i rossazzurri convocati, qualche club ha già chiesto informazioni, ma l’ultima decisione sul futuro del ragazzo, peraltro in scadenza di contratto, spetterà a Baldini.

