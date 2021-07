MERCATO: Maita accostato al Catania, ma il Bari…

Nelle ultime ore radiomercato ha accostato al Catania anche il metronomo del centrocampo del Bari Mattia Maita. Un profilo che piace ai rossazzurri ma, attualmente, non risulta essere in uscita da Bari. Il nuovo progetto tecnico biancorosso dovrebbe includere la presenza di Maita. Determinante, per il futuro del centrocampista, la volontà del club pugliese che pare orientato a reperire sul mercato giocatori validi per affiancarlo nel prossimo campionato. Oltretutto è fresco di rinnovo fino al 2024. Difficile che il Catania arrivi all’ex calciatore del Catanzaro.

