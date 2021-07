CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 in poi, la Top 5 dei marcatori rossazzurri. Curiale il più prolifico

Quali giocatori indossano o hanno indossato la maglia del Catania siglando il maggiore numero di reti da quando l’Elefante milita nel campionato di Lega Pro? Le statistiche parlano chiaro: è Davis Curiale, attaccante non più in forza al club rossazzurro, il calciatore più prolifico in questi anni difficili per l’Elefante in terza serie. Sono, infatti, complessivamente 29 i gol messi a segno da Curiale. Indelebile il ricordo della stagione 2017/2018 quando, sotto la prima gestione Lucarelli, furono ben 17 le marcature stagionali per lui. Successivamente ha giocato con minore continuità, accusando in qualche modo il dualismo con Alessandro Marotta e Matteo Di Piazza. Nel 2020, con il ritorno sulla panchina etnea di Lucarelli, stava ingranando la marcia giusta prima dello sfortunato episodio dell’infortunio riportato al “Massimino” contro l’Avellino. Oggi milita nel Catanzaro, ma è in uscita dai giallorossi.

Nella speciale Top 5 dei marcatori stilata da TuttoCalcioCatania.com, sempre in base alla quantità di gol siglati con la maglia del Catania in questi anni di militanza in Lega Pro, al secondo posto troviamo Francesco Lodi a quota 28. Altissima la percentuale realizzativa di Lodi sui piazzati. Terzo gradino del podio per Andrea Mazzarani che ha centrato il bersaglio 24 volte, segnando spesso gol decisivi.

Troviamo in quarta e quinta posizione Andrea Russotto e Matteo Di Piazza. L’esterno offensivo romano, nuovamente rossazzurro, ha vissuto varie stagioni alle pendici dell’Etna. Non è mai stata il suo pezzo forte la continuità delle prestazioni offerte, ma la maglia è stata sempre onorata da Russotto evidenziando impegno, generosità e qualità tecniche fuori discussione. Nell’estate del 2018 non incassò la fiducia di Lo Monaco che preferì puntare su altri profili. A concludere la Top 5, Di Piazza con 19 centri, alcuni dei quali determinanti in ottica Play Off. Adesso è rientrato al Catanzaro per fine prestito.

Riepilogando, questi i principali marcatori del Catania dal 2015 ai giorni nostri in Lega Pro:

Davis Curiale 29 Francesco Lodi 28 Andrea Mazzarani 24 Andrea Russotto 20 Matteo Di Piazza 19

