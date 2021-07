MERCATO: da Pinto a Sarao, eventuali offerte importanti saranno considerate

“Il mercato è lungo”. Così si è espresso ai nostri microfoni, nei giorni scorsi, il procuratore sportivo Alberto Bergossi. Ed in effetti è proprio così. In special modo nel caso del Catania, che non potrà disporre di un budget elevato per sostenere la campagna acquisti e dovrà, inoltre, risparmiare sui costi. Qualche sacrificio, dunque, andrà fatto cedendo anche qualcuno a fronte di un corrispettivo economico importante.

Le richieste non mancano per i pezzi pregiati rossazzurri. Non avendo potere contrattuale, nulla ha potuto il Catania nei confronti di Nana Welbeck, il quale non ha esitato molto ad accettare la proposta sensibilmente migliore del Catanzaro rispetto a quella di rinnovo formulata dagli etnei. Giusto così, il centrocampista è un serio professionista e liberissimo di accettare altre offerte una volta scaduto il contratto che lo legava al Catania fino a giugno.

Adesso sarà interessante vedere cosa ne sarà del futuro di altri calciatori top per la categoria. Su tutti Giovanni Pinto, Tommaso Silvestri, Luca Calapai, Jacopo Dall’Oglio e Manuel Sarao. Sono profili molto apprezzati in sede di calciomercato che hanno ricevuto contatti da diverse società di Lega Pro (e non solo). Il Catania considererà eventuali offerte importanti, che al momento però non sono pervenute. Ad oggi, pertanto, non sono giocatori in uscita. Le dinamiche del mercato però possono cambiare in qualsiasi momento nelle prossime settimane. Fermo restando che il club rossazzurro non concederà sconti e, anzi, cercherà di confermare in rosa il più elevato numero possibile di elementi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***